Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailesi polise teslim etti

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

Hasan Tik

