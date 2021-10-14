Sultangazi'de dönüşüm başlıyor

Sultangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde Sultangazi için yaşam kalitesini artıran projeler hayata geçiriliyor. Sultangazi Belediye Nikah Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Sultangazi'nin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleri Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayacak. Projenin tanıtımını slayt gösterisiyle anlatan Başkan Dursun, vatandaşlara 48 ay boyunca bin 500 lira kira yardımında bulunacağını belirtti.

“Bir an önce can ve mal güvenliğimizi sağlayacak konutlara geçelim”

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki projeyi anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi'de Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın bir örneğiyle buradaydık. Cumhuriyet Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışması. Burası çok uzun yıllardır dönüşüm bekleyen, insanların talepleri olan bir yerdi. Bizde bir an önce can ve mal güvenliğimizi sağlayacak konutlara geçelim şeklinde talepte bulunan oldukça fazla vatandaşımızın olduğu bölgedir. Seçim döneminde ve sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalarla burada yaşanabilir, yatay mimarisi içerisinde konutlar üretmek için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da büyük desteğiyle çok güzel bir proje ortaya çıkarmış olduk. Bu proje mevcutta zemin artı 4 kat olan yapıları sadece zeminle artı 5 katla bitiriyoruz. Yaşam alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, oyun gruplarıyla ve otoparkların yer altına alınmasıyla çok güzel bir kentsel dönüşüm örneğidir” dedi.





“48 ay boyunca bin 500 lira kira yardımında bulunacağız”

Başkan Dursun, “Vatandaşlarımızdan 2+1 konutlarda ortalama 90 bin lira, 3+1 konutlarda ortalama 120 bin lira borçlanma bedeliyle bir katkı talebimiz var. Bu talebimiz karşılığında da yaklaşık 120 aylık bir vade ortaya koyuyoruz. Konutlar teslim edildikten sonra başlayacak ödemeler. Komşularımız ayda bin lira ödeyerek depreme dayanıklı konutlarda yaşayacak. Böyle bir parayla da yeni konutuna sahip olmuş olacak. Banka veya bir faizle uğraşmayacak. Böylelikle vatandaşlarımız yaşanabilir yerde olacak. Vatandaşlarımıza 48 ay boyunca bin 500 lira kira yardımında bulunacağız. Bu yardım evlerini boşaltır boşaltmaz verilmiş olacak. Kira ile ilgili de böyle bir destekte bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bin 112 dairemiz var”

Vatandaşları bankaya mecbur etmeden ev sahibi yapacaklarını dile getiren Başkan Dursun, “Bin 112 dairemiz var. Sadece 377 daire artarak bu proje ortaya çıkmış olacak. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu bilgi yaklaşık 80 milyon lira katkısı olacak. Bir müteahhit girse 80 milyon lira zara ediyor demektir. Ama biz işin o tarafında değiliz. Buradan bir kar elde edilsin diye bir rant etsin tarafında değiliz. Burada bir kazanç varsa buradaki komşularımız kazanır. Burada bir rant varsa o komşularımız olur. Hiç kimseye ve bir bankaya mahkum etmeden yaşanabilir güzel konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Huzurla yaşasınlar diye bu karar onların. Biz hep onlarla birlikteyiz” ifadelerinde bulundu.



