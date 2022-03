Sultangazi'de down sendromlu çocuklar özel bir etkinlikle buluştu

SU-MEKAN'a gelen sevimli minikler, eğitmenler eşliğinde rengârenk kurabiyeler ve pastalar hazırladılar. Oldukça keyifli geçen etkinliğin sonundaysa sıra hazırlananları yemeye geldi. Minikler, kendi elleriyle yaptıkları birbirinden lezzetli pasta ve kurabiyeleri afiyetle yediler.

Engelli bireylerle bir gün değil, her gün beraber olduklarını vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Özel çocuklarımız, kardeşlerimiz bizler için her zaman çok değerliler. Bugün de böyle bir etkinlik düzenleyerek, +1 farkla oluşan o masum sevgiye dikkat çekmek ve özel çocuklarımızı keyifli bir aktiviteyle buluşturmak istedik. Her zaman söylüyoruz; asıl engel zihinlerdeki yanlış yargılardır. Bu engeli kaldırmak için de Sultangazi Belediyesi olarak özel çocuklarımızın ve kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.