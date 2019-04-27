Sultangazi'de düğünde dehşet: 2 yaralı

Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ortak akrabalarının düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile silahını çeken bir şahıs, 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliyi silahıyla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serdar Ünal