İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultangazi'de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Sultangazi'de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi
Sultangazi'de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.

Sultangazi’de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi - Tıkla İzle

Sultangazi'de motosikletliyle tramvayın çarpıştığı kaza anı kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçların geçişini bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark eden motosikletli manevra yaparak tramvaya çarptığı, daha sonrasında ise motosiklette bulunan gencin sürüklendiği görülüyor.

Batuhan Toprak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.