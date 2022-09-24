Sultangazi'de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.
Sultangazi'de motosikletliyle tramvayın çarpıştığı kaza anı kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçların geçişini bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark eden motosikletli manevra yaparak tramvaya çarptığı, daha sonrasında ise motosiklette bulunan gencin sürüklendiği görülüyor.