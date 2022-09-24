Sultangazi'de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Sultangazi'de motosikletliyle tramvayın çarpıştığı kaza anı kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçların geçişini bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark eden motosikletli manevra yaparak tramvaya çarptığı, daha sonrasında ise motosiklette bulunan gencin sürüklendiği görülüyor.

Batuhan Toprak



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