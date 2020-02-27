Sultangazi'de fırtına elektrik direğini minibüsün üzerine devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kullanılmayan elektrik direği bir minibüsün üzerine devrildi. Cem Yıldıran isimli vatandaşın sahibi olduğu 34 NZ 1813 plakalı minibüse zarar veren demir direk Sultangazi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

“Aşırı derecede şiddetli rüzgar vardı”

Geceden bu yana şiddetli rüzgarın olduğunu ifade eden araç sahibi Cem Yıldıran, “Gece aşırı rüzgardan böyle bir doğal afet olmuş. İtfaiye geldi sağ olsun çözmeye çalışıyor. Elektrik idaresinin burada bir hatası var bence. Yeni elektrik direği konulunca eski elektrik direğini bırakmışlar. İnsanlar da ölebilirdi. Aşırı derecede şiddetli rüzgar vardı. Evlerin çatıları falan uçtu ama can kaybı yok Allah'a şükür” dedi.

Serdar Ünal