Sultangazi'de freni boşalan kamyonet binaya çarptı

Olay dün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan nakliye kamyonetinin freni boşaldı. Bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayacağını anlayınca, daha büyük bir kazaya sebep olmamak için direksiyonu kırdı. Kamyonet bir binaya çarparak durabildi ve oradaki boşluğa düştü. Kazanın ardından vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü, sokağın rampa olması ve daha büyük bir kazaya neden olmamak için aracın direksiyonunu kırıp bilerek duvara çarptığını söylediği iddia edildi.

Hasan Tik

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