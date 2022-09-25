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Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle vatandaşlar panik sonrası sokağa döküldü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz akışı kesilerek, arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü - Tıkla İzle

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2517 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina girişinde bulunan ve iki ayrı binaya doğalgaz akışı sağlayan ana kutudaki tesisatın borusu bilinmeyen nedenle bağlı olduğu yerden çıktı. Hortumun çıkması ile yaklaşık 20 dakika boyunca çevreye yayılan doğalgaz sokakta kokuya neden oldu. Doğalgaz arızası nedeniyle koku yayıldığını fark eden vatandaşlar ise olay nedeniyle panik yaşayarak sokağa döküldü.

Hasan Tik
 

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