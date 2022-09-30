Sultangazi'de gaz kaçağı sonucu patlama: 1 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre imalathanede çalışan bir personel yemek pişirmek için ocağı yaktı. Ocağın gaz kaçırması nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucunda bir çalışan kolundan hafif şekilde yaralanırken işyerinin camları ise kırılarak etrafa savruldu. Patlama nedeniyle işyerinde yangın çıktı.

Hasan Tik

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