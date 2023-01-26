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Sultangazi'de gecekondu yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de gecekondu yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
Sultangazi'de gecekondu yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi’de tek katlı bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan gecekonduya sıçradı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Sultangazi'de gecekondu yangını: 4 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Yangın, Sultangazi ilçesi Zübeydehanım Mahallesi 1464. Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, tek katlı gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan diğer gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sine ambulansta müdahale edilirken, 2'si de hastaneye kaldırıldı. Yangında, gecekondularda maddi hasar oluştu. Gecekondudan yükselen alevlerden hasar gören elektrik kablolarında da patlamalar meydana geldi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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