Sultangazi'de gençlerin trafikte tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul Sultagazi'de akan trafiğin içerisinde bir aracın arkasına tutunarak ilerleyen 4 patenli genç görenleri hayrete düşürdü. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden araçlara tutunarak yolda ilerleyen gençler sağından ve solundan geçen araçları umursamadan araca asılmayı sürdürdü. Trafikte bulunanlarının canını hiçe sayan olayda gençlerin aracın arkasına takılarak ve zaman zaman yer değiştirerek yolculuk etmesi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Patenli gençlerden birinin bir ara tutunduğu aracın içerisine girmeye çalışırken bir sürücünün ‘Neden böyle yapıyorsunuz?' şeklinde tepkisi üzerine eyleminden vazgeçip arabaya tutunarak yoluna devam etti. Çevrede bulunanların tepkisiz kaldığı olayda yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ufuk Kıvık