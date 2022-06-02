Sultangazi'de inşaat alanı yanındaki yol çöktü

Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bina inşaatı yapılan alanın yanındaki yol çöktü. Çökme nedeniyle inşaatın istinat duvarı zarar görürken, İSKİ'ya ait su borusu da patladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ, zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Zabıta ekipleri çökme nedenini araştırırken İSKİ ekipleri de akan suyun akışını kesti.

İnşaat alanı yetkileri su borusu patlaması nedeniyle, İSKi çalışanları ise inşaatın demirlerinin ağırlığı ve kaçak su dolayısıyla yolun çöktüğünü savundu. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Batuhan Toprak

