Sultangazi'de kavurma hırsızları kamerada

Olay geçtiğimiz hafta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde müşterilerin görmesi amacı ile konulan ve içinde kavurma peynir gibi ürünlerin sergilendiği dolap son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Markete dadanan hırsızlar, son bir ayda iki kez gelerek kilolarca kavurma çaldı. Kavurma hırsızlarının önüne geçemeyen market yetkilileri son çareyi ise güvenlik kamerasından aldıkları hırsızlara ait fotoğrafları herkesin görebileceği şekilde dolap üzerine asarak üzerine "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldular.

Hasan Tik

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