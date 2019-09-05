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Sultangazi'de kayan araç güvelik kamerasında

Sultangazi'de kayan araç güvelik kamerasında
Sultangazi'de kayan araç güvelik kamerasında

İstanbul Sultangazi’de park halindeyken kaymaya başlayan hafif ticari araç, 7 araca çarptıktan sonra durabildi. O sırada caddede yürüyenler şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulurken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultangazi’de kayan araç güvelik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye aracını parkeden sürücü bir tekstil firmasına girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı. Kazada cadde kenarında bulunanlar ve yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu. Aracın kaydığını gören yol kenarındaki bir polis, çevredekileri uyarmaya çalıştı. Aracın çarptığı son araç ise çarpmanın şiddetiyle yan yattı.

Kayan araç ise yoğun trafiğin olduğu caddeye girmeden son anda dururken, kaza anında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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