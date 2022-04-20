Sultangazi'de kaybolan hemşire Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

Sultangazi'de geçtiğimiz Cuma günü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan haber alınamıyor. 6 gündür kayıp olan erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Muhammet Aslan'ın bulunması için bugün Sultangazi Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda arama yapıldı. Aramaya Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, sualtı ekipleri katılırken, kadavra köpekleri de kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibey Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri ve dron da kullanıldı.



Selim Bayraktar - Hasan Tik - Furkan Duman

