Sultangazi'de kombi bomba gibi patladı

Yangın, saat 08.30 sıralarında Sultangazi 75.Yıl Mahallesi 1256 Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daire sakinleri uyku halindeyken evin balkonunda bulunan kombi bomba gibi patladı. Kombinin patlaması ile dairenin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile uyanan daire sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği esnada mahalle sakinleri o anları korku ve panikle izledi. Daire sakini Saadet Karabulut itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği o anları izlerken ağladığı görüldü.

Evde patlamanın sesi ile uyanan Nurşen Çalışkan “Bir gürültü ile uyandık. Patlamayla dışarı çıktık hemen itfaiyeyi aradık. Kombiden dolayı çıktı itfaiyeyi aradık hemen geldiler söndürmeye başladılar” dedi.

Patlamanın olduğu dairenin yanında kalan Fatma Demir “Biz o esnada uyuyorduk. Birden bomba sesi duyduk evin içinde bir anda patladı. Aniden oldu nedenini anlayamadık. Yeğenlerimiz okuldaydı. Komşularımız bizi uyandırdı” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürülürken, mahalle sakinlerinin yaşadığı panik yangının tamamen söndürülmesinin ardında sona erdi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Furkan Duman - Hasan Tik

