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Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de korkutan yangın
Sultangazi'de korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de bir kebap salonuna ait bacada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay nedeniyle maddi hasar oluştu.

Olay saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki kebap salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerine ait baca bilinmeyen bir nedenle yanmaya yaşandı. Yanan baca eriyince işyerinin bazı kısımları zarar gördü. Yangını fark eden çalışanlar bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da işyerinde bulunan yangın tüpleri ile müdahale ederek yangının yan taraftaki binaya sıçramasına engel olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını tamamen söndürerek kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Öte yandan vatandaşların yangın söndürme çalışmalarını cep telefonları ile çekmeleri dikkat çekti.
 

Hasan Tik

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