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Sultangazi'de korkutan yangın!

Sultangazi'de korkutan yangın!
Sultangazi'de korkutan yangın!

Sultangazi'de yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendi. Yangın karşı binaya taziye gelenler tarafından fark edilirken, içeriden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de korkutan yangın! - Tıkla İzle

Olay saat 11.30 sıralarında Yayla Mahallesi Keklik Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum kadında yaşandı. Edinilen bilgiye göre oğullarının yaşadığı binanın bodrum katındaki dairede yalnız kalan Hamide Çalışkan isimli yaşlı kadının evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada dün akşam Kemerburgaz - Göktürk yolunda meydana gelen kazada hayatı kaybeden kurye Bülent Yahşi'nin evinde taziye ziyareti vardı. Taziyeye gelenler dumanı fark ederek binada yaşayanlarla birlikte Çalışkan'ı içeriden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Tik

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