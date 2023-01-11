Sultangazi'de korkutan yangın!

Olay saat 11.30 sıralarında Yayla Mahallesi Keklik Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum kadında yaşandı. Edinilen bilgiye göre oğullarının yaşadığı binanın bodrum katındaki dairede yalnız kalan Hamide Çalışkan isimli yaşlı kadının evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada dün akşam Kemerburgaz - Göktürk yolunda meydana gelen kazada hayatı kaybeden kurye Bülent Yahşi'nin evinde taziye ziyareti vardı. Taziyeye gelenler dumanı fark ederek binada yaşayanlarla birlikte Çalışkan'ı içeriden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Tik

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