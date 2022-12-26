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Sultangazi'de küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada

Sultangazi'de küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada
Sultangazi'de küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de bir tuhafiye dükkanına gelip tırnakçılık yapmak isteyen 6 kadın, işyeri sahibinin dikkati sayesinde başarılı olamayınca bu kez küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı. İşyeri önünde bulunan kıyafetleri alacakmış gibi yapan 5 kadının kamufle ettikleri küçük çocuk yaklaşık 300 TL değerindeki kıyafeti askıdan çıkararak çaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Sultangazi'de küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, tuhafiye dükkanı işleten Nermin Dilek hırsızların hedefi oldu. Bir grup kadın, dükkana girerek 200 lira bozdurmak istediğini söyledi. Kadınlardan şüphelenen Dilek, bozuk para olmadığını söyleyerek yanındaki müşterisini de dikkatli olması konusunda uyardı. Ellerindeki kıyafeti Dilek'e atan kadın şüpheliler ardından dışarı çıktı. Bu sırada harekete geçen bir çocuk ise askıdaki 300 liralık kıyafeti çıkararak kadınlarla birlikte oradan uzaklaştı.

Hasan Tik

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