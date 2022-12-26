Sultangazi'de küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, tuhafiye dükkanı işleten Nermin Dilek hırsızların hedefi oldu. Bir grup kadın, dükkana girerek 200 lira bozdurmak istediğini söyledi. Kadınlardan şüphelenen Dilek, bozuk para olmadığını söyleyerek yanındaki müşterisini de dikkatli olması konusunda uyardı. Ellerindeki kıyafeti Dilek'e atan kadın şüpheliler ardından dışarı çıktı. Bu sırada harekete geçen bir çocuk ise askıdaki 300 liralık kıyafeti çıkararak kadınlarla birlikte oradan uzaklaştı.

Hasan Tik

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