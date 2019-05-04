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Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı

Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı
Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı

Sultangazi'de bir binadan beslenen arılar mahalleyi sardı. Sokaktan geçen vatandaşlar arı saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazı vatandaşları arı soktuğu görüldü.

Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı - Tıkla İzle

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir binanın girişinde beslenen arılar, bir anda mahalleyi sardı. Sokakta geçen vatandaşlar, arı saldırısı nedeniyle neye uğradıklarını şaşırdı. Mahallede yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaşı arı soktu. Mahallede görüntü alan gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Bazı vatandaşların arı sokması nedeniyle hastaneye başvurdukları öğrenildi.

Durumu belediye ekiplerine bildiren mahalleli, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.
Mahallede yaşayan Yakup Erdem, "Evde arı besliyorlar. Sokağa yayıldı hayvanlar, çevreye zarar vermeye başladı. Şu anda millet panik içinde" ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini Hüseyin Ocak ise "Burada evde arı besliyorlar. Sabah saatlerinde arılar meydana çıktı, gelen geçeni ısırıyorlar. Millet köşelerde bekliyor" şeklinde konuştu.  

Ufuk Kıvık

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