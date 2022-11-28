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Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını çaldı

Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını çaldı
Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını çaldı

İstanbul Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını iddiaya göre, ikinci kez çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de işyeri önünde bulunan el arabasını çalan hırsız aynı işyerinden ikinci defa malzeme taşımak için kullanılan el arabasını çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız el arabasını çaldıktan sonra ise ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Hasan Tik

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