Sultangazi'de nalbur önündeki el arabasını çaldı

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de işyeri önünde bulunan el arabasını çalan hırsız aynı işyerinden ikinci defa malzeme taşımak için kullanılan el arabasını çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız el arabasını çaldıktan sonra ise ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Hasan Tik

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