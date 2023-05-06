Sultangazi'de öğrencilere simülasyon eşliğinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan ‘Trafik ve İlk Yardım Haftası' kapsamında Sultanazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencilerine simülasyon eşliğinde emniyet kemerinin önemini daha iyi kavrayabilmeleri amacı ile bir dizi eğitim verildi. Eğitimde öğrenciler emniyet kemeri takılmadığı takdirde yaşanabilecekleri görmeleri için özel olarak tasarlanmış bir otomobile bindirildi. Öğrencilere takla atan otomobilin içinde emniyet kemeri takılmaması durumunda yaşanabilecek olumsuzluklar anlatıldı.

Öğrencilere ardından trafik polisleri tarafından düzenlenen seminerde emniyet kemerinin hayati önem taşıdığı anlatıldı. Okul öğrencileri ise hazırladıkları tiyatro gösterisi ile olası bir trafik kazası yaşandığında yaralıyı hayatta tutabilmek için yapması gereken ilk müdahale biçimini tiyatro oyunu ile aktardı.

Konuyla ilgili bilgi veren polis memuru Murat Çelik "İlçemiz bazında düzenlenen trafik haftası etkinliğinde emniyet kemerinin önemini anlatan simülatör aracımızı ilçemize getirdik. Buradaki amaç öğrencilerimizin kaza esnasında araç içerisinde yaralanmalarını engelleyen emniyet kemerinin önemi ile alakalı uygulamalı eğitimi göstermekteyiz. Bu eğitimde emniyet kemeri takıldığı zaman vücudumuzun kaza esnasında önemli kısımlarından olan baş, gövde, omurilik ve kaburga kemiklerinin herhangi bir araç içerisinde bir yere çarpmasını engellemektir" şeklinde konuştu.

Okul müdürü Mustafa Sarısaray ise "Ülkemizde trafik önemli bir problemdir. Trafiğin insanın yaşam kalitesini düşüren bir probleme dönüşmemesi için kurallara uyulması gerekmektedir. Dikkat çekmek maksadı ile Mayıs ayının ilk haftası Trafik ve İlk Yardım Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta da özellikle okullarımızda trafik kuralları ve temel ilk yardım bilgilerine dikkat çekilmekte ve trafikte bilinçli olmanın önemi vurgulanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Hasan Tik

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