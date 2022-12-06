Sultangazi'de öz oğlu tarafından yakılmak istenen kadının evi kundaklandı

Olay saat 12.30 sıralarında Yayla Mahallesi Gülendam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Hacı Muhammet Yaşar ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Mecbure Yaşar'ın 2 katlı evinde kendisi ve oğlu evde bulunmadığı esnada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı düşünülen Yasin Yaşar ise olaydan kısa bir süre sonra kayıplara karıştı.

Olay anında komşularının yanında olduğu öğrenilen Mecbure Yaşar, yanan evini görünce "Ben şimdi nereye gideceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yasin Yaşar'ın daha önce de araç ve evlerinin satışı nedeni ile annesi ve ağabeyi ile tartıştığı 4 Nisan tarihinde annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin dökerek yakmak istemişti ve talihsiz kadın diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar'ın müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtarmıştı. Olay sonrası polis ekipleri kayıplara karışan Yasin Yaşar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Tik



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