Sultangazi'de refüje çarpan otomobil, aydınlatma direğini devirip karşı şeride geçti: 2 yaralı

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 9 Nisan'da birliğine teslim olmadan önce akraba ziyaretlerinde bulunan 34 EGV 014 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk Türkseven, üniversite öğrencisi arkadaşını Arnavutköy'deki evine bırakmak üzere ilerlediği esnada yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce refüje, ardından trafik aydınlatma direğine çarptı. Direk çarpmanın etkisiyle devrilirken, karşı şeride geçen otomobil yaklaşık 20 metre kadar sürüklendikten sonra yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü Selçuk Türkseven ve yanında bulunan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yüzünden ve kollarından yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda hafif yoğunluk yaşanırken, devrilen otomobil ise çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Hasan Tik



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