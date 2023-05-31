Sultangazi'de 'Reis' dediği için fırında hakarete uğrayan çocuk ve ailesi konuştu

Sultangazi'de bir fırında tezgahtar olarak çalışan Kadir Yaran, fırına ekmek almaya gelen ve sokakta "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy'u hakaret ederek dükkan kovmuştu. Musab Bin Ümeyir Aksoy ve babası yaşanan o anları anlattı. Fırında çalışanın kendisine bıçak doğrulttuğunu söyleyen Musab Bin Umeyir Aksoy, “Sokakta kutlama vardı. Bende sevincimden 'Reis' diye bağırdım. Şahısta içeride bağırdı, çektiğim videoda var. İçeri girdim, 'İki ekmek verir misin?' dedim. İtlere ekmek satmıyoruz, dedi. Bende karşılık olarak dedim ki? O zaman bütün AK Partililer it mi oluyor? dedim, 'evet' dedi. Onu söyleyince ben başka bir fırına gidip alışveriş yaptım. Gerçekten çok üzüldüm. Arada kasa ve tezgah vardı. Bana darp girişiminde bulunmadı. Ama bıçağı bana doğru doğrulttu. Ben dışarı kaçmasaydım, bana bıçağı fırlatacaktı. Bu bıçak çekme olayı benim aileme anlatmamdan sonra oldu. Belediye başkanı ve yardımcıları beni aradı. Bana mühürledik için rahat olsun dediler. Bir onlardan destek gördüm. Sosyal medya da beni kötülüyorlar. Olayı bilmedikleri halde beni kötülemeye çalışıyorlar, bu da benim zoruma gidiyor” diye konuştu.

“Oğlum Erdoğan'ın kazanmasıyla dışarı çıktı”

Seçim için oğlunun dışarı çıktığını söyleyen baba Bayram Aksoy, “Oğlum Erdoğan'ın kazanmasıyla dışarı çıktı. AK Parti tarafından davullu, zurnalı kutlama vardı. Benim oğlum da genç olduğu için merak etti. Baba ben de çıkabilir miyim? Topluma karışmak istiyorum, dedi. Merak ettim, dedi. Oğlum seçim dolayısıyla başına bir iş gelebilir, dedim, ama fazla kalma, dedim. O da 'tamam baba' dedi. Aradan yarım saat geçti. Ben olayları bildiğim için yani kavga falan çıkar şüphesiyle. Gittim oğlumu çağırdım geldim. Tamam, gidelim baba dedi. Yeter bu kadar, dedi. Ben dedim buraya gelmişken bir ekmek al. Sabah kahvaltısı yaparız, dedim. Bu da ablası orada çalıştığı için oraya gidiyor” şeklinde konuştu.

“Oyum Erdoğan'a veriyorum dedikten sonra bu adam sağa sola koşturdu”

Bayram Aksoy, “Dışarıdaki coşkuya kapılarak 'Reis oyu kazandı' demiş. Daha sonra içeri girmiş. Abi iki ekmek verir misin, demiş. Fırında çalışan, 'Ben itlere ekmek satmıyorum. Köpeklere ekmek vermiyorum' demiş. Ben de gittim bunun hesabını sordum. Aslı, astarı var mı? diye sordum. Ben böyle söyledim, abi dedim yanlış yapmışsın. Bir müşteriye bir esnaf olaraktan böyle hakaret yapmana gerek yok, dedim. Ben AK Parti'yi severim. Ben Erdoğan'ı desteklerim. Başkasını desteklersin, dedim. Benim sevdiğimi sen sevmeyebilirsin, dedim. Aynı bu sefer ben öyle dedikten sonra 'Ben Reis'ciyim 21'dir. Oyumu Erdoğan'a veriyorum' dedikten sonra bu adam sağa sola koşturdu. Bıçağına saldırdı. Bırakın beni, diye. Başka bir esnaf araya girdi. Stattan bu tarafa geçmesini engellediği için bizim üzerimize yürümedi” ifadelerini kullandı.

“AK Parti seçmenini aşağılaması benim zoruma gitti”

AK Parti seçmenini aşağılamasının kendisinin zoruna gittiğini söyleyen baba Aksoy, “Hiç aklımıza gelmedi bıçak çekeceği. Tartışacak kimsesi yoktu. Gerek bizle tartıştığı için bizle irtibata geçtiği için direkt bıçağı bizzat aldık. Suçlu yani kendisi şu an gözaltında. Savcılık devreye girdi. Belediyemiz ilgileniyor, gerekeni yapıyor. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Ben kişisel olarak şikayetçiyim. Kurum olarak şikayetçi değilim. Hakaret var, aşağılama var, bıçakla saldırı var. Bu tarafa vurma, öldürme, yaralama olayı olacaktı. Bu nedenden dolayı ben şikâyet ettim. İnsanları küçük düşürmesi, AK Parti seçmenini aşağılaması, bu benim zoruma gitti. Ben 21 senedir Erdoğan'dan veya AK Parti'den daha iyisini görmediğim için önceki dönemlerde hükümetlerde neler yaşadığımı bildiğim için destekliyorum. Erdoğan'ı seviyorum her açıdan. Ben bu yüzden hem üyesiyim hem seçmeniyim. Ben de bunu söyledikten sonra zoruna gitmiş herhalde. Bize bıçakla saldırdı, bizi tehdit etti. Yani durum bundan ibaret. Savcılık ve mahkeme yoluyla bundan sonra devam ediyor” diye konuştu.

Davut Has - Furkan Duman - Hasan Tik



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