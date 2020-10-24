İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

Sultangazi'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi
Sultangazi'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul Sultangazi'de polisin sahte alkol imalathanesine yaptığı operasyonda 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol zehirlenmesi ve ölüm vakalarının artması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Sultangazi'de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda yaklaşık 4 buçuk ton etil alkol, alkol üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Baskın sırasında bir şahıs gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili tahkikat sürüyor.

Furkan Tan

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.