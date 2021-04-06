Sultangazi'de seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Yangın, dün öğle saatlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halindeki ticari takside çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 TER 73 plakalı ticari taksi seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı. Motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Batuhan Toprak