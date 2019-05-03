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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs bir eve sığınarak yardım isterken, zanlı olay yerinden kaçtı.

Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay saat 03.00 sularında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1443 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan şahıs, saldırgan veya saldırganların elinden kurtulduktan sonra sokaktaki bir eve sığınmaya çalıştı. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından OkMeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri ile yaralının sığındığı evde delil çalışması yaptı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  

Medeni Topaloğlu

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