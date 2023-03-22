Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1419. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesini ziyarete gelen Çetin A. isimli şahıs, kimlikleri belirsiz iki şahıs motosikletiyle yanına yaklaştı. Şahıslardan biri Çetin A.'ya silahla ateş etti. Şüpheliler, olay yerinden motosiklet ile kaçarken yaralanan Çetin A. ise yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Çetin A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekipleriyse şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çetin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Hasan Tik



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