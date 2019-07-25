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Sultangazi'de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı

Sultangazi'de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı
Sultangazi'de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı

Sultangazi’de sokak ortasında komşularıyla tartışmaya başlayan bir şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine komşularını bıçakladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi’de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı - Tıkla İzle

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 108. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı sokakta oturan komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adının Kasım olduğu öğrenilen yaşlı adam 2 komşusunu birden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi sokakta bulunan vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fatih isimli inşaat işçisi ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu ifade edildi. 

Eve çıkıp balkondan izlemiş

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuktan sonra saldırgan şahsın evde olduğunu öğrendi. Eve çıkan polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. İki kişiyi yaraladıktan sonra evine çıkarak balkondan olup biteni izlediği iddia edilen şahıs ekip arabasına bindirilerek götürüldü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, komşular arasında yaşanan tartışma anlarının ardından 2 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde komşuların arasında yaşanan kavga anları, bıçaklanan bir şahsın yere düşmesi görülüyor. Çevredeki vatandaşların koşturduğu anlarda yaralıların vatandaşlar tarafından minibüse konularak hastaneye götürüldüğü de görüntülere yansıdı.

Serdar Ünal
 

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