Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada

Yangın saat 04.00'da Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RB 0648 otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.

Söndürme esnasında patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

