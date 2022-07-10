Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta bulunan bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı binaların zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Evini su basan Yaşar Demirtaş, “Gördüğümüz gibi perişan ve harap durumdayız. Ben sabaha kadar işimde çalıştım. Evime istirahat için geldim. Evim su içinde, çoluğum çocuğum perişan durumdaydı. Eşyalarımız batmış durumdaydı” dedi.

Furkan Duman - Hasan Tik



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