İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü

Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü
Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü

Sultangazi’de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle suyla dolan sokakta bazı araçlar mahsur kaldı. Binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi’de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü - Tıkla İzle

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta bulunan bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı binaların zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Evini su basan Yaşar Demirtaş, “Gördüğümüz gibi perişan ve harap durumdayız. Ben sabaha kadar işimde çalıştım. Evime istirahat için geldim. Evim su içinde, çoluğum çocuğum perişan durumdaydı. Eşyalarımız batmış durumdaydı” dedi.

Furkan Duman - Hasan Tik
 

İLGİLİ HABER
Esenyurtta sel bölgesi böyle görüntülendi Esenyurt'ta sel bölgesi böyle görüntülendi
İLGİLİ HABER
Esenyurtta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı Esenyurt’ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Esenyurtta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Esenyurt’ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.