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Sultangazi'de tabldot hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de tabldot hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de tabldot hırsızlığı kamerada

İstanbul Sultangazi'de 2 hırsız bir iş yerinin önüne bırakılan yemek firmasına ait tabldot tabakları gözlerine kestirdi. Hırsızlardan birisi gözcülük yaparken diğeri ise içinde tabakların bulunduğu sepeti çalarak hızla bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de tabldot hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yemek üretimi yapan bir firmanın çalışanı, Cebeci Mahallesi'ndeki işyerine sabah yemek teslimatı yapıp öğleden sonra ise boş tabakları almak için geri döndü. Firma yetkililerinden tabakları istediğinde ise kaldırıma bırakıldığı cevabını alan çalışan, tabakların belirtilen yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen yetkililer tabakların iki hırsız tarafından çalındığını gördü.

Hasan Tik

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