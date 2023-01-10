Sultangazi'de tartıştığı komşusunun aracını benzin dökerek böyle yaktı

Sultangazi'de sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre birkaç senedir komşularının da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu A.Ö. isimli şahıs, 3 aydır yattığı cezaevinden geçen çarşamba günü çıktıktan sonra karısını darp ederek hastanelik etmişti. Daha önce de yaşadığı binayı yaktığı ileri sürülen şahıs, önceki gün ise kendisini uyaran komşusuyla tartışmış, daha sonrada evinin önünde park halinde bulunan komşusu Murat Atlay'a ait otomobili benzin dökerek ateşe vermişti.

Hasan Tik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.