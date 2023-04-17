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Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Canını tehlikeye atan patenli genç tutunduğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaparken o anları kayıt altına alan bir sürücü "Arkadaş yapışmış otobüsün arkasına ezileceksin ya ezileceksin ya hiç mi canına acımıyorsun kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise "Sultangazi Gazi Mahallesi yine patenli bir genç İETT otobüsünün arkasına yapışmış böyle tehlikeli şekilde yolculuk yapıyor. Allah muhafaza etsin, kaysa bir şey olsa yazık günah. Bak birde el sallıyor çok rahatlar ya" diyerek tepki gösterdi.

Patenli gencin tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı o anlar iki ayrı sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken bu duruma aldırış etmeyen gencin ise kaydedildiğini fark edince gülerek el salladığı görülüyor.

Hasan Tik

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