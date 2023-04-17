Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Canını tehlikeye atan patenli genç tutunduğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaparken o anları kayıt altına alan bir sürücü "Arkadaş yapışmış otobüsün arkasına ezileceksin ya ezileceksin ya hiç mi canına acımıyorsun kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise "Sultangazi Gazi Mahallesi yine patenli bir genç İETT otobüsünün arkasına yapışmış böyle tehlikeli şekilde yolculuk yapıyor. Allah muhafaza etsin, kaysa bir şey olsa yazık günah. Bak birde el sallıyor çok rahatlar ya" diyerek tepki gösterdi.

Patenli gencin tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı o anlar iki ayrı sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken bu duruma aldırış etmeyen gencin ise kaydedildiğini fark edince gülerek el salladığı görülüyor.

Hasan Tik

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