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Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı

Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı
Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı

Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı. Kazada İETT şoförü ve vatman hafif yaralanırken, raydan çıkan tramvay drone ile görüntülendi.

Sultangazi'de rayından çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki meydana geldi. Topkapı yönüne seyreden tramvay, yolun karşısına geçen İETT otobüsüne çarparak raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan İETT otobüsü şoförü ve vatman hastaneye kaldırıldı.
Kazada raydan çıkan tramvay ve İETT otobüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Raydan çıkan tramvayın İETT otobüsüne çarparak yolu kapladığı görüldü.

Kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Serdar Ünal - Caner Sönmez
 

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