Sultangazi'de tuz yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Selçuklu Bulvarı Habibler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuz deposundan yüklediği 26 ton tuzu Büyükçekmece'ye götürmek isteyen Faruk Burhan yönetimindeki 06 FR 9255 plakalı tır viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak refüje devrildi. Kazada tır yaklaşık 20 metre kadar sürüklenirken sürücü ise bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazada tonlarca tuz yola dökülünce bir şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ayağından hafif şekilde yaralanan sürücü Faruk Burhan ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Tik



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