Sultangazi'de üç aracın karıştığı kaza anı kamerada

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada önce ara sokaktan çıkan araca, ardından da savrularak park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaldırımdaki vatandaşlar birkaç adımla kazadan kurtuldu

Kaldırımda yürüyen vatandaşların kaza yerinden birkaç adım uzakta olması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik akışı normale döndü.

Üç aracın karıştığı kaza anı kamerada

Sultangazi'de üç aracın karıştığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir aracın cadde üzerinde ilerlediği sırada ara sokaktan çıkan araca çarptıktan sonra park halindeki araca çarparak durduğu görülüyor.

Hasan Tik

