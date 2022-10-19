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Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı

Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı
Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı

İstanbul Sultangazi'de kaldırım önüne beton dökerek rampa yapmaya çalışan baba ve iki oğlu, kendilerini uyaran zabıta görevlilerine kürekle saldırdı. Çıkan kavgada yaralanan 2 zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, baba ve 2 oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalı araç çekici hizmeti veren baba ve iki oğlu çekici aracının giriş çıkışı için kaldırıma beton dökerek rampa yapmak istedi.

Tesadüfen oradan geçen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri durumu fark edince şahısları uyararak, beton dökmelerinin yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine zabıta ekipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Şahıslar zabıta ekiplerine küfür edince tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar zabıta ekiplerine kürekle saldırıp darp etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Hasan Tik

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