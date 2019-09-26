Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depreme evinde, iş yerinde ve alışverişte yakalanan vatandaşlar hızlı bir şekilde bulundukları yerden dışarıya çıktı. Depreme Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşayan vatandaşlar, aldıkları ürünleri bırakarak hızla dışarıya kaçtı. Markette yaşanan panik halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin dışarıya kaçıştığı, iş yeri sahibinin ise masanın üzerinden atlayarak dışarıya koştuğu ve raftaki ürünlerin ise yerlere döküldüğü görülüyor.