İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'nin havası temiz

Sultangazi'nin havası temiz
Sultangazi'nin havası temiz

Korona virüs tedbirleri kapsamında hem Türkiye’de hem de birçok ülkede vatandaşlar mümkün olduğunca evde kalmaya başladı. “Evde kalma” süreci ülkelerin hava kalitesine de olumlu şekilde yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, son üç günün verilerine göre Sultangazi’nin havası temizliği ile öne çıktı.

Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında yapılan “evde kal” çağrısı yanıt buldu. Oyun alanı, kafe gibi birçok işletmelerin kapanmasının yanı sıra, toplu taşıma ve özel araç kullanımı da azaldı. Fabrikaların üretim hızının yavaşlamasıyla fosil yakıt kullanımında da azalma meydana geldi. Bu sayede İstanbul'da 10 gün içerisinde hava kirliliği ciddi oranda düşerek yüzde 30 azaldı.

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi'de de halk yapılan çağrılara uyarak eve kapandı. Bazı iş yerleri İçişleri Bakanlığı'nın Korona Virüs Salgını ile Mücadele Genelgesi kapsamında çalışmalarına ara verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Sultangazi'de hava kalitesinin ciddi boyutlarda düzeldiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.