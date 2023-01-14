Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Fenerbahçe Opet: 0



Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i mağlup etmeyi başaran turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek liderliğini korudu. Aldığı 17 sayıyla kaptan Tijana Boskovic günün en skorer ismi oldu. 11 sayıyla Irina Voronkova ve 10 sayıyla Hande Baladın galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 5 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Yaprak

Fenerbahçe Opet: Meliha, Ergül, Buse, Fedorovtseva, Vuchkova, Lazareva, Gizem (L), Cansu, De Souza, Beliz

Setler: 25-18, 25-13, 25-19

Süre: 68 dakika (23,21,24)

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