Sultanlar Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor

Misli.com Sultan Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Bld. karşı karşıya gelecek. Sigorta Shop ile V.Bank arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.

Sultan Ligi'nde 15. haftanın programı şu şeklide:

Yarın

14.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Bld.

21 Ocak Cumartesi

14.00 Çukurova Bld. - Galatasaray

14.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.

15.00 İlbank - Sarıyer Bld.

16.00 Bolu Bld. - Ptt

17.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

22 Ocak Pazar

15.30 Sigorta Shop - V.Bank

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