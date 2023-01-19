Sultanlar Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor

Misli.com Sultan Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Bld. karşı karşıya gelecek. Sigorta Shop ile V.Bank arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.
Sultan Ligi'nde 15. haftanın programı şu şeklide:
Yarın
14.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Bld.
21 Ocak Cumartesi
14.00 Çukurova Bld. - Galatasaray
14.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.
15.00 İlbank - Sarıyer Bld.
16.00 Bolu Bld. - Ptt
17.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit
22 Ocak Pazar
15.30 Sigorta Shop - V.Bank
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