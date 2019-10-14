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Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi

Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi
Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Resülayn'in kırsalındaki Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında terörist YPG/PKK'lı yaşanan çatışma anı görüntülendi.

Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün Resulayn'in kırsalındaki Suluk beldesi ve Mebruke kasabasını kurtarmıştı. Suluk beldesi ve Mebruke kasabasının kurtarma operasyonu sırasında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörist YPG/PKK'lı yaşanan çatışma anları görüntülendi. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu askerleri, kasabada bulunan elektrik santraline de girdi.

Hamad Alnajjar

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