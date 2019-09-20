Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları zorlu coğrafi koşullarda sürüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nın bir bölümü 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sümela Manastırı'nda devam eden 2. etap çalışmaları sürüyor. 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki kayaları temizleme çalışmaları devam ederken, malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılıyor. Tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürülürken, Sümela Manastırı'nın önümüzdeki yıllardaki güvenliği için riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi çelik ağ ile bulunduğu alana sabitlendi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı'ndaki yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurularak koruma altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın manastırdaki restorasyon çalışmalarında en riskli görevi yapan dağcıların sarp kayalardaki işlerini korkusuzca yaptığı anları “Sümela Manastırı'nın zorlu coğrafi koşullarında sürdürdüğümüz restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.