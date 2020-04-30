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Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı

Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı

Antalya'da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü'nün ilk tepkisi gülmek oldu ve dakikalarca gülmekten konuşamadı, gözlerinden yaş geldi.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

İlk tepkisi gülmek oldu

Ezgü'nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin" diye seslendi. Kahkaha atıp "iyiyim" diyerek yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, gülme krizine girdi.

Ezgü, "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu. Ben sandalye diye arkaya dayandım arka boş çıktı" diyerek, uzun süre güldü.

Yağmur Yıldız
 

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