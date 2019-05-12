İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı

Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı
Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı

Singapur’da düzenlenen ve 26 ülkeden toplam 172 sporcunun katıldığı Dünya Serisi'nde Türkiye'yi Sümeyye Boyacı temsil etti. Milli yüzücü, 50 metre sırtüstünde 45.88'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporcumuz aynı zamanda 50 metre kelebek kategorisinde 48.03'lük derecesiyle yarışları dördüncü sırada tamamladı ve kadınlar S5 kategorisi genel klasmanda ilk sıraya yükseldi. Boyacı nisan ayında ABD'de gerçekleştirilen dünya serisinde yine aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

Sümeyye'yi yalnız bırakmadılar
Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, yarışların yapıldığı OCBC Su Sporları Merkezi'nde Sümeyye Boyacı ve Yüzme Milli Takım Antrenörü Mehmet Bayrak ile bir araya gelerek milli sporcumuza mücadeleler boyunca destek verdi. 

Aynı zamanda organizasyonun yapıldığı Singapur'da yaşayan Türk vatandaşlar da yarışlar boyunca 16 yaşındaki sporcumuzu yalnız bırakmadı.  

Yunus Emre Kartal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Mudurnu Köftesi Tarifi buradaC Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.