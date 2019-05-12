Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı

Milli sporcumuz aynı zamanda 50 metre kelebek kategorisinde 48.03'lük derecesiyle yarışları dördüncü sırada tamamladı ve kadınlar S5 kategorisi genel klasmanda ilk sıraya yükseldi. Boyacı nisan ayında ABD'de gerçekleştirilen dünya serisinde yine aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

Sümeyye'yi yalnız bırakmadılar

Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, yarışların yapıldığı OCBC Su Sporları Merkezi'nde Sümeyye Boyacı ve Yüzme Milli Takım Antrenörü Mehmet Bayrak ile bir araya gelerek milli sporcumuza mücadeleler boyunca destek verdi.

Aynı zamanda organizasyonun yapıldığı Singapur'da yaşayan Türk vatandaşlar da yarışlar boyunca 16 yaşındaki sporcumuzu yalnız bırakmadı.

Yunus Emre Kartal