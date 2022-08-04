Suna Dumankaya'dan kadınlara güzellik sırları

Zeytinburnu Belediyesi ve AKDEM işbirliğinde Bahçe Seminerleri düzenlendi. Merkezefendi Parkı'nda gerçekleştirilen seminerde Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya sunum yaptı. Programa katılan kadınlar güzellikle ilgili merak ettiği soruları Dumankaya'ya sordu. Doğadan gelen güzellik sırları, bitkilerle gelen güzellik formülleri, doğal güzellik formülleri ve evde uygun fiyatlı ve doğal ürünlerle nasıl bakım yapılacağını Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya anlattı. Güzellik Uzmanı Dumankaya evde kolayca yapılabilecek bir maske tarifi de verdi. Dumankaya, Bir tatlı kaşığı yaş mayayı, bir tatlı kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı süzme yoğurt ve biraz balı karıştırıp temiz bir cilde sürülüp 20 dakika sonra yıkandığında cildin temizleneceğini belirtti.

"Çok para vererek güzel olmayı hedeflemeyin"

Çok para vererek güzellik ürünleri almak yerine evde kolayca karışım yapılabileceğine dikkati çeken Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, "Bugün hanımlara illa gidip çok para vererek güzel olmayı hedeflemeyin evinizde mutfağınızdaki malzemelerle güzel ve sağlıklı olabilirsiniz. Bunları anlatacağım. Bir tatlı kaşığı yaş mayayı, bir tatlı kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı süzme yoğurt ve biraz balı karıştırıp temiz bir cilde sürdüğü zaman göz çevresi dahil olmak üzere cildi besler. 20 dakika sonra yıkadığınızda bana dua edeceksiniz. Çünkü hem lifting yapıyor hem de güzelleştiriyor. Çocuklarınızı önce sağlıklı besleyin. Zaten güzellikte mutfaktan başlıyor. Sağlık olmadan güzellik olmuyor" diye konuştu.

"İnsanların içi güzelse bence yüzüne de yansıyor"

İnsanların içinin güzelliği yüzüne de yansıdığını dile getiren Emine Tuğcu, "Bende terapist olduğun için yağlar, otlar onları çok iyi anlıyorum. Tabi burada bilmediğim bir şey olursa soracağım. Hoş bir ortam ilk defa geliyorum. İnsanların içi güzelse bence yüzüne de yansıyor. Karbonatla yüzümü sürekli temizlerim. Kendi kremimi yaparım. 60 yaşındayım hiç estetiğim yok. Bir kere ne yesem yüzüme sürerim. İyi geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kızlarımda ergenlik sivilceleri oluyor"

Kızlarında ergenlik sivilcelerinin olduğunu kaydeden Yurdanur Çal, "Çocuklarımız kızlarımız var. Onlar meraklılar biraz da o yüzden katıldım. Suna hanıma da sormak istediğim sorular var. Kendisini de çok seviyoruz. O yüzden buradayız. Kızlarımda ergenlik sivilceleri oluyor. Çok takıntı yapıyorlar bu konuda danışacağım. Yaşımızda ilerliyor artık nasıl tedbir alabiliriz. Bazı şeyleri nasıl durdurabiliriz. Suna hanıma soracağız. Zeytinburnu Belediyesi bizim için çok güzel etkinlik yapıyor. Çokta faydalı oluyor bizler için elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Zehra Baykal - Alper Suat Tutaşı