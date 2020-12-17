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SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu
SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

SunExpress, bu yıl İngiliz DJ Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 DJ’i arasında gösterilen DJ Burak Yeter ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kariyeri boyunca dünya çapında sergilediği performansları, imza attığı başarılı albüm ve projeleri ile pek çok kez uluslararası ödüle layık görülen dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'in bir yıl boyunca hava yolu partneri olacak.

‘Tuesday' şarkısı ile 95 farklı ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ve son dönemlerde çok sevilen İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğine yaptığı remix ile tüm dünyada adından söz ettiren Burak Yeter, dün akşam gerçekleşen imza töreninde iş birliği için sabırsızlandığını belirtti.

İmza töreninde Burak Yeter ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Şirket olarak Türk turizminin en büyük destekçilerinden biriyiz. Burak Yeter de Antalya'nın tarihi yerlerinde gerçekleştirdiği sanal konserlerle Antalya turizmini milyonlara tanıtan dünyaca ünlü bir DJ'imiz. Dünyanın 5., Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu olarak, Avrupa'da ve dünya çapında birçok başarılı projeye imza atmış olan önemli bir isimle iş birliğine adım atmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kendisi ile birlikte Türk turizminin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

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