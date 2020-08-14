SunExpress ile Güneş Sigorta'dan iş birliği

Yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alan SunExpress, Avrupa'nın güvenli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'ye seyahat etmek ve burada tatil yapmak isteyen misafirlere kendilerini güvende hissedecekleri bir seyahat deneyimi yaşatmak amacı ile Güneş Sigorta iş birliğiyle koronavirüs teminatlı Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası sunmaya başladığını duyurdu.

Bu kapsamda; SunExpress ile yurtdışından Türkiye'ye seyahat edecek misafirler, uçuş rezervasyonlarını yaparken kendilerine sunulan sigorta alternatiflerinden dilediğini seçerek koronavirüse karşı sağlık sigortası teminatına sahip olabilecek. Bu ürün ile Türkiye'ye seyahat eden kişilerin Covid-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları, Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Avantajlı fiyatlarla sunulan bu hizmetten yararlanan misafirler, Türkiye'de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Konu hakkında detay bilginin Havayolu şirketinin internet sitesinde yer aldığı bildirildi. Havayolu şirketinin, Türkiye'deki 14 şehirden Avrupa'daki 29 kente direkt ve tarifeli seferler sunduğu aktarıldı.

SunExpress'ten Covid-19 önlemleri

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden havayolu şirketi, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif Covid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Covid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmemektedir. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor. Bunlara ek olarak, havayolu şirketi uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmakta. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemekte.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulünün HES kodu ile sağlanacağı bildirildi. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuların, havayolu şirketinin uçuşlarına alınmayacağı belirtildi.